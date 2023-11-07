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        Aksaray'da anaokulu öğrencilerinden engelli öğrencilere oyuncak desteği

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde anaokulu öğrencileri engelli öğrencilere oyuncak yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:42
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        Aksaray'da anaokulu öğrencilerinden engelli öğrencilere oyuncak desteği
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde anaokulu öğrencileri engelli öğrencilere oyuncak yardımında bulundu.

        Latife Hanım Anaokulu öğrencilerince getirilen oyuncaklar, kolilere konularak gönderildi.

        Latife Hanım Anaokulu Müdürü Merve Ünlü, AA muhabirine, özel eğitimli öğrencileri mutlu etmek için oyuncak hediye ettiklerini söyledi.

        Toplanan materyalleri kolileyerek, köydeki özel eğitimli öğrencilere götürdüklerini aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

        "Okul idaresi ile köy okullarında bulunan özel eğitimli öğrencileri mutlu etmek adına oyuncak desteğinde bulunmak istedik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu kampanyaya destek çıkarak eğitici, zeka oyunlarının da içinde bulunduğu oyuncak materyalleri tek tek kolileyerek köy okullarına götürdük. Kampanyamıza destek çıkan herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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