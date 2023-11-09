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        Aksaray'da devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü öldü

        Aksaray'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:42
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        Aksaray'da devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti.

        Yusuf Soysal (25) idaresindeki 73 SZ 147 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Aksaray-Adana kara yolunun 32. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Alev alan tankerin sürücüsü Soysal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekipleri tankerdeki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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