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        Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı 4 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:27
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        Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı 4 kişi yaralandı
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        Aksaray’ın Eskil ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Tayyar Gök (48) idaresindeki 68 HL 282 plakalı otomobil, Eskil Sanayi girişinde, Fazlı Mutlu kontrolündeki 68 HT 323 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Gök ile otomobildeki Saime (45), Merve (22) ve Mehmet Gök (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitm ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Saime Gök’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın oluşumu ve otomobilin camından bir kişinin dışarıya fırlaması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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