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        Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın öldü

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:09
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        Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın öldü
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        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Osmanlı köyünde Meryem Şahin'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Ekiplerce yapılan incelemede evdeki Meryem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şahin'in cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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