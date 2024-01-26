Aksaray'da köy okullarında çalışmalar devam ediyor
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki köy okullarında ıslak zemin, çatı ve fayans işleri için çalışma yürütülüyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki köy okullarında ıslak zemin, çatı ve fayans işleri için çalışma yürütülüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, köy okullarının zemininin, çatısının, bahçe düzeninin ve tuvaletlerinin tadilattan geçirildiğini söyledi.
Kadrolu işçilerden oluşturulan 5 kişilik ekibin çalıştığını belirten Kılıçer, "Üç yıl önce başladığımız çalışmamızla şu ana kadar 15 köy okulunda eksiklikler giderildi. Gönüllülük esasıyla çalışan ustalarımız ücret talep etmiyor." dedi.
İşçilerden Ünal Ermiş ise okulların tamirat ve tadilat işlerini yaparak güzelleştirdiklerini kaydetti.
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