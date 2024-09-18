Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, gaziliğin vatanseverliğin en büyük nişanı olduğunu, gazilerin Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

Türk Milletinin, tarih boyunca özgürlük mücadelesi verdiğini ve her daim vatanını korumak için canını hiçe saydığını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz, bu mücadelenin en değerli temsilcileridir. Onlar, geçmişimizin kahramanları ve geleceğimizin teminatıdır. Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için canlarını ortaya koyarak, hepimize ilham vermişlerdir. Kahramanlıkları, milletimizin gurur kaynağıdır ve şehitlik ile gazilik unvanları, paha biçilmez birer onurdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu unvanı büyük bir onurla taşımış ve bizlere bıraktığı mirası yaşatmamız için yol göstermiştir. Bu vesileyle, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."