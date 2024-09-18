Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dinçer, mesajında, gaziliğin vatanseverliğin en büyük nişanı olduğunu, gazilerin Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

        Türk Milletinin, tarih boyunca özgürlük mücadelesi verdiğini ve her daim vatanını korumak için canını hiçe saydığını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

        "Gazilerimiz, bu mücadelenin en değerli temsilcileridir. Onlar, geçmişimizin kahramanları ve geleceğimizin teminatıdır. Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için canlarını ortaya koyarak, hepimize ilham vermişlerdir. Kahramanlıkları, milletimizin gurur kaynağıdır ve şehitlik ile gazilik unvanları, paha biçilmez birer onurdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu unvanı büyük bir onurla taşımış ve bizlere bıraktığı mirası yaşatmamız için yol göstermiştir. Bu vesileyle, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        Bebek gibi bakarak, gazi oğlunun hayata tutunmasını sağladı
        Bebek gibi bakarak, gazi oğlunun hayata tutunmasını sağladı
        Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü
        Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü
        Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den "Çelik Kubbe" açıklaması:
        Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den "Çelik Kubbe" açıklaması:
        Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde testlerine başlanacak
        Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde testlerine başlanacak
        Yüzde 66 görme engelli öğretmen, spor kulübünün başkanı ve sporcusu
        Yüzde 66 görme engelli öğretmen, spor kulübünün başkanı ve sporcusu
        Selçuk Bayraktar: Genç kardeşlerimiz, milletimizin sesinin dünyaya daha gür...
        Selçuk Bayraktar: Genç kardeşlerimiz, milletimizin sesinin dünyaya daha gür...