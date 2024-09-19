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        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:31
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        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tören kapsamında Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gaziler ve beraberindeki vatandaşlar Ulu Cami'den 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Mustafa Dağ, burada, Türk Milletinin gazisi olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

        Gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu ve bu şerefin ancak Mehmetçiklere mahsus olduğunu belirten Dağ, tüm gazilerin gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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