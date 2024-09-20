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        Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron ele geçirildi

        Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:55
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        Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron ele geçirildi
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        Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda H.Ş. (43) idaresindeki tırı durdurdu.

        Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 5 milyon makaron ele geçirildi.

        Sürücü H.Ş, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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