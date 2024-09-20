Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron ele geçirildi
Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda H.Ş. (43) idaresindeki tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 5 milyon makaron ele geçirildi.
Sürücü H.Ş, gözaltına alındı.
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