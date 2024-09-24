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        Aksaray'da 2. Kılıçarslan kasrında restorasyon tamamlandı

        Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan'ın tarihi kasrında restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:39
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        Aksaray'da 2. Kılıçarslan kasrında restorasyon tamamlandı
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        Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan'ın tarihi kasrında restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, kasrın Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Bu toprakları kendilerine yurt eden ecdada sahip çıkıp, eserlerini koruma altına aldıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

        "2. Kılıçarslan, şehir tarihimizde önemli bir figür. Şehrimizin bir simgesi. Aksaray'ı askeri üs olarak kullandı ve aynı zamanda şehrimizin birçok noktasında mührü var. Bu kasrın korunması hem tarihimiz hem de gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. Aksaray Belediyesinin girişimleriyle ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün onayı ile 2. Kılıçarslan türbesinin bulunduğu kasırda başlayan restore çalışmaları tamamlandı. Restore çalışmaları sürdüğü sırada kasrın çevresinde yakın zamanda yeni mezarlar keşfedildi. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve projenin devamı niteliğinde olan kafeterya bölümü de yakında hizmete açılacak. Şehrimizde daha öncesinde birçok tarihi yapıyı restore ederek koruma altına aldık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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