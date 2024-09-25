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        Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı

        Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:45
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        Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı
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        Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satılık otomobil ilanı verip 8 farklı kişiden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı.

        Bu kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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