Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Güzelyurt üzümlerinden elde edilen ürünler Avrupa pazarında yerini alacak

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kurulan dernekle üzümlerden elde edilen ürünler Avrupa'ya ihraç edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güzelyurt üzümlerinden elde edilen ürünler Avrupa pazarında yerini alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kurulan dernekle üzümlerden elde edilen ürünler Avrupa'ya ihraç edilecek.

        İlçede bir otelde düzenlenen üzüm tadım günü etkinliğinde konuşan Kapodakya Geleneksel Bağcılığı ve Yerli Üzümleri Yaşatma Derneği Başkanı Hacer Özkaya, gazetecilere, Güzelyurt ve çevresindeki bağlardan elde edilecek üzümlerden pekmez, sirke ve reçel gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

        Kapadokya bölgesi olarak tanınan bu çevrenin üzümlerinin çok önemli olduğunu belirten Özkaya, "Hasan Dağı zamanında bizim bölgemizi çok önemli kılmış. Çok güzel ve özel bir toprağımız var. Bu toprak bağlarımıza hastalık getirmiyor. Böylelikle bağlarımız çok uzun dönem kalabiliyor. Bölgede farkındalık oluşturabilmek adına böyle bir dernek kurduk. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa'nın 7 ülkesine göndereceğiz. Siparişlerimizi almaya başladık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, üzüm tadımı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken otomobile çarptı; anne ile bebeği yaral...
        Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken otomobile çarptı; anne ile bebeği yaral...
        Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi
        Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi
        Aksaray'da otomobil park halindeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobil park halindeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da Kur'an kursu açıldı, ilkokulun temeli atıldı
        Aksaray'da Kur'an kursu açıldı, ilkokulun temeli atıldı
        Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kiş...
        Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kiş...
        İnternette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı
        İnternette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı