Okula gidememenin eksikliğini eğitime verdiği destekle gideriyor

ZEKERİYA KARADAVUT/HACI ÖZKAN - Aksaray'da, çocukluğunda hayvanlara baksın diye okula gönderilmeyen 74 yaşındaki hayırsever iş insanı Ali Ermiş, yaptıracağı okulla eğitime katkı vermenin sevincini yaşıyor.

Hediye ile İsmail Ermiş çiftinin dördüncü çocuğu Ali Ermiş, 1950'de Eskil ilçesi Tosun köyünde dünyaya geldi. Çok istemesine rağmen ailesi tarafından hayvanlara baksın diye okula gönderilmeyen ve kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Ermiş, 9 çocuğunun da iyi bir eğitim alması için büyük çaba gösterdi.

Çocuklarından 2'si üniversite mezunu olan Ermiş, bir süre önce okul yaptırma düşüncesiyle Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından depreme dayanıksız olduğu için tahliye ve yıkım kararı alınan Eskil İlkokulu'nun yerine Ali Ermiş'in 2 katlı 8 derslikli okul binası inşa etmesi için protokol imzalandı.

Binanın temelini atan ve kısa sürede tamamlanması için gayret gösteren, boş zamanlarında inşaatı ziyaret eden Ermiş, AA muhabirine, imkanı olmadığı için okula gidemediğini söyledi.