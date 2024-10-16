Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı hizmete başladı

Yapılan dua ve kurban kesiminin ardından araçlar, görev bölgelerine uğurlandı.

Ankara-Niğde Otoyolu güzergahında Evren gişelerinden Derinkuyu gişelerine kadar 200 kilometrelik yolu Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı sorumluluğuna alındığını belirten Kumbuzoğlu, "9 araç 2 motosikletle toplam 59 jandarma personeli hizmet verecek. Emniyet müdürlüğü ekiplerine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Gece gündüz görev yapacak jandarma ekiplerine başarı dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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