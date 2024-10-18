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        Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:27
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        Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali Karaca idaresindeki 68 AEM 329 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

        Kazada, sürücünün yanı sıra otomobildeki Umut ile Sümeyye Karaca yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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