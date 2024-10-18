Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Karaca idaresindeki 68 AEM 329 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra otomobildeki Umut ile Sümeyye Karaca yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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