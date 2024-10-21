Aksaray Üniversitesi öğrencilerine "Genç Kartla" yüzde 20'ye varan indirim imkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aksaray Genç Girişimciler Kurulu'nun başlattığı projeyle, üniversite öğrencilerinin yüzde 20'ye varan indirimli alışveriş yapmasına olanak sağlanıyor.

Proje kapsamında dağıtılan 500 "Genç Kart" ile öğrenciler tekstilden kırtasiyeye, gıdadan spor ve eğlenceye kadar birçok işletmeden yüzde 20'ye varan indirimlerden yararlanıyor.

Aksaray Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sami Değirmenci, AA muhabirine, AR-GE ekibi ve üniversitedeki öğrenci topluluklarıyla yaptıkları ortak çalışma sonucu "Genç Kart"ı çıkarttıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde kentteki firmaları gezerek indirim çalışmasından bahsettiklerini anlatan Değirmenci, şunları kaydetti: "Esnaf da sağ olsun bizi ve projemizi destekledi. Böylelikle üniversite öğrencilerimize destek oluyoruz. İndirimlerimiz eğitim, eğlence, gıda ve temel ihtiyaçları kapsayan geniş bir yelpazede. Öğrencilerimiz, yüzde 10-20 oranında indirimli alışveriş yapıyor. Dağıttığımız kartları ile öğrenciler indirimlerden faydalanıyor. Şimdilik 500 kart dağıttık. Projemiz kentte hem esnaftan hem de öğrencilerden büyük beğeni topladı. Kısa süre olmasına rağmen ağımızı ve öğrenci sayısını büyüterek kentteki, 20 binin üzerindeki öğrenciye bu kartları temin etmeyi hedefliyoruz."

Değirmenci, öğrencilerin ilk etapta anlaşma yaptıkları 500 esnaftan indirimli alışveriş yapabildiğini dile getirdi. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Seniha Eylem Çay ise kartın çok avantajlı olduğunu ifade etti. Alışverişe başladığını ve yüzde 20 indirim aldığını belirten Çay, "Geçtiğimiz günlerde kartı kıyafet almak için kullandım. Bir alışveriş mağazasında yüzde 20 indirimle bir ceket satın aldım. Yüzde 20 indirim az gibi gözükebilir ama bir öğrenci için gerçekten çok güzel bir indirim." diye konuştu.