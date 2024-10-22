Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında E.B. ve S.Ş'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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