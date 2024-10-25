Aksaray'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 20 suç kaydı bulunan R.T. (32) ve O.O'nun (26) kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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