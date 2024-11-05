Aksaray'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Aksaray'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aksaray'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Musa K. idaresindeki 42 EF 459 plakalı kamyon, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Sanayi Kavşağı'nda, Ali Osman A. yönetimindeki 68 DS 842 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonetteki Afganistan uyruklu Navuz A. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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