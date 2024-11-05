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        Aksaray'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:56
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        Aksaray'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Aksaray'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        ​​​​​​Musa K. idaresindeki 42 EF 459 plakalı kamyon, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Sanayi Kavşağı'nda, Ali Osman A. yönetimindeki 68 DS 842 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, kamyonetteki Afganistan uyruklu Navuz A. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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