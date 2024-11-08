Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tacin ve Kılıçarslan mahallelerindeki evlerden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda, G.K. (44), E.K. (23), A.A. (52), M.A. (29) ve M.A. (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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