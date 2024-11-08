Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tacin ve Kılıçarslan mahallelerindeki evlerden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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