Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tacin ve Kılıçarslan mahallelerindeki evlerden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda, G.K. (44), E.K. (23), A.A. (52), M.A. (29) ve M.A. (20) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Aksaray'da kaldırıma çarpıp devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da kaldırıma çarpıp devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da koyun hırsızlığı kamerada
        Aksaray'da koyun hırsızlığı kamerada
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, turizm istişare toplantısına katıldı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, turizm istişare toplantısına katıldı
        TZOB Başkanı Bayraktar: 2024 yılında şeker pancarı üretimi yüzde 8,9 oranın...
        TZOB Başkanı Bayraktar: 2024 yılında şeker pancarı üretimi yüzde 8,9 oranın...
        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'da şeker pancarı hasadına katıl...
        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'da şeker pancarı hasadına katıl...
        Markette Dubai çikolatası hırsızlığı kamerada
        Markette Dubai çikolatası hırsızlığı kamerada