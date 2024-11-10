Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Dere Mahallesi'ndeki bir oyun salonu önünde 2 grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ü, Ahmet K. ve Erhan B. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Pompeo Trump'ın ekibinde görev alacak mı?
        Pompeo Trump'ın ekibinde görev alacak mı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Dubai çikolatası çaldı, görüntülerini medyada görünce, pişman olup özür dil...
        Dubai çikolatası çaldı, görüntülerini medyada görünce, pişman olup özür dil...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da bir tırda 192 bin makaron ele geçirildi
        Aksaray'da bir tırda 192 bin makaron ele geçirildi
        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da kaldırıma çarpıp devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da kaldırıma çarpıp devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da koyun hırsızlığı kamerada
        Aksaray'da koyun hırsızlığı kamerada