Aksaray'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.D. ve İ.E.D'nin bulunduğu 68 ABZ 323 plakalı araç ise Laleli Mahallesi'nde polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski Sanayi Caddesi'nde, H.A. (40) ve Ü.K. (42) ile M.D. (42), İ.E.D. (17) ve Y.E.D. (16) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

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