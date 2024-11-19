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        Aksaray'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:29
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        Aksaray'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Eski Sanayi Caddesi'nde, H.A. (40) ve Ü.K. (42) ile M.D. (42), İ.E.D. (17) ve Y.E.D. (16) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.A. bıçakla yaralandı, Ü.K. ise darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan M.D. ve İ.E.D'nin bulunduğu 68 ABZ 323 plakalı araç ise Laleli Mahallesi'nde polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru M.K. yaralandı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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