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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:54
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Osmaniye'den Aksaray'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramada, gıda malzemelerinin arasına gizlenmiş 110 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A.K. (43) ve H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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