Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Osmaniye'den Aksaray'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramada, gıda malzemelerinin arasına gizlenmiş 110 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A.K. (43) ve H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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