Aksaray'da bir kadın evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son girdiği görülen N.A'nın eşini bulmak için çalışma başlattı.

Eve gelen ekipler, başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından N.A'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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