Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye 40 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye 40 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan dövüştürdüğü ve kumar oynattığı iddiası üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekip, 2 Hint horozuna el koydu.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliye horoz dövüştürmek ve kumar oynamaktan 40 bin 923 lira adli para cezası uygulandı .

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6284 kadınları koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6284 kadınları koruyor
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Kendini yakmaya kalkışan kadına psikolojik destek
        Kendini yakmaya kalkışan kadına psikolojik destek
        "Aksaray'ın Sultanları" CEV Kupası'nda Volley Mulhouse maçına odaklandı
        "Aksaray'ın Sultanları" CEV Kupası'nda Volley Mulhouse maçına odaklandı
        Aksaray'da otomobil ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobil ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi
        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi
        Aksaray'da okullara 1 gün 'kar' tatili
        Aksaray'da okullara 1 gün 'kar' tatili
        Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi