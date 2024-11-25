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        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi

        Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:55
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        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi
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        Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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