Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi
Aksaray'da bir iş yerinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da bir iş yerinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 bin dolu makaron, sigara sarma makinesi, 170 kesilmiş bandrol ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ekipler, B.Ö. (37) ve S.D'yi (39 gözaltına aldı.
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