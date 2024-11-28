Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi

        Aksaray'da bir iş yerinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da bir iş yerinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 bin dolu makaron, sigara sarma makinesi, 170 kesilmiş bandrol ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Ekipler, B.Ö. (37) ve S.D'yi (39 gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması

        Benzer Haberler

        Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
        Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
        Aksaray'da bir lise öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
        Aksaray'da bir lise öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
        Aksaray'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Aksaray'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı
        Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı