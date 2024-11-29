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        Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 23:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:25
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        Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Yiğit Abay (22) idaresindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, Otogar Yolu terminal girişinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Abay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Murat Abay, otobüsteki yolculardan Ebru Kaya Türker (26) ve Hasan Kolukısa (24) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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