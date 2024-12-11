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        Aksaray Üniversitesi'nde "Yüreğimiz Gazze'de" konferansı yapıldı

        Aksaray Üniversitesi'nde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Yüreğimiz Gazze'de" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:01
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        Aksaray Üniversitesi'nde "Yüreğimiz Gazze'de" konferansı yapıldı
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        Aksaray Üniversitesi'nde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Yüreğimiz Gazze'de" konferansı düzenlendi.

        Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Servet Gölgeler, Gazze'deki katliamların günlerdir devam ettiğini söyledi.

        Gazze'deki insanlara sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu anlatan Gölgeler, "Dünyanın gözü önünde insanlar öldürülüyor. Biz insanız ve bizim için insani değerler daha önemli. Biz hekimiz derdimiz sadece para kazanmak değil, insanların hayatlarını kurtarmak en önemli görevimiz. Tıp mesleği bir yaşam tarzıdır. Buradan çok iyi doktorların yetişeceğine inanıyorum." diye konuştu.

        Doç. Dr. Şeyma Denli Yalvaç ise tıp fakültesi öğrencilerinin sosyal aktivitelere de önem vermesi gerektiğini, mutlaka bir hedeflerinin olması gerektiğini dile getirdi.

        Gazze’de İsrail'in başlattığı zulüm ve katliamların devam ettiğini vurgulayan Yalvaç, şöyle konuştu:

        "Hiçbir Filistinli bu katliamlara şaşırmıyor. Onların şaşırdığı tek şey İslam dünyasının sessizliğidir. Gazze konusunda İslam coğrafyası birlik olamadı. 6 yıl önce eşimle Kudüs'e gittik. Orada şahit olduklarımız ve insanlarla konuşmalarımızdan sonra boykota başladım. Boykotun yaygınlaşması gerekiyor. Boykot konusunda bilincin artması lazım. İsrail'de hala Gazze'deki katliamların devam etmesini isteyen büyük bir kitle var. İsrail sanıldığı gibi çok güçlü ve büyük bir ülke değil. Arkasında başka ülkelerin desteği var. Daha kendi esirlerini bile kurtaramadılar. Onları gözümüzde çok büyütmeyelim. Onlar İslam dünyasının cesaretsizliğinden güç alıyor."

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