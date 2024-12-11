Aksaray Üniversitesi'nde "Yüreğimiz Gazze'de" konferansı yapıldı

Aksaray Üniversitesi'nde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Yüreğimiz Gazze'de" konferansı düzenlendi.

Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Servet Gölgeler, Gazze'deki katliamların günlerdir devam ettiğini söyledi.

Gazze'deki insanlara sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu anlatan Gölgeler, "Dünyanın gözü önünde insanlar öldürülüyor. Biz insanız ve bizim için insani değerler daha önemli. Biz hekimiz derdimiz sadece para kazanmak değil, insanların hayatlarını kurtarmak en önemli görevimiz. Tıp mesleği bir yaşam tarzıdır. Buradan çok iyi doktorların yetişeceğine inanıyorum." diye konuştu.