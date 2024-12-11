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        Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı oluşturmak için protokol imzalandı

        Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı oluşturmak için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:25
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        Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı oluşturmak için protokol imzalandı
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        Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı oluşturmak için protokol imzalandı.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valilikte düzenlenen imza töreninde, yarın protokol kapsamında 2 bin fidan dikileceğini söyledi.

        2025'te Aksaray'a toplam 68 bin fidan dikmeyi planladıklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Ağaç ve orman sevgisini vatandaşlarımızın kalbine ve yüreğine nakşedeceğiz. Hep birlikte çevreye duyarlı nesiller yetiştireceğiz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir ve temiz bir Aksaray bırakmak için birlikte hareket edeceğiz. Bizler hemşerilerimizin destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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