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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:11
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, K.G'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 2 tabanca, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 280 psikotrop hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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