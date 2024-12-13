Aksaray'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi barajda bulundu
Aksaray'da bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin barajda cesedine ulaşıldı.
Aksaray'da bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin barajda cesedine ulaşıldı.
Ereğlikapı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Uysal (40) için arama çalışması başlatıldı.
Uysal'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.
Mamasın Barajı'nda bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kıyıya çıkardığı kişinin öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemede, cesedin Uysal'a ait olduğu tespit edildi.
Uysal'ın cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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