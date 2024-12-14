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        Görme engelli Ceylan usta, 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valiz tamir ediyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan görme engelli 61 yaşındaki Ceylan Ülger, 22 yıldır 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valizlerin tamiri için gelenlere hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:06
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        Görme engelli Ceylan usta, 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valiz tamir ediyor
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan görme engelli 61 yaşındaki Ceylan Ülger, 22 yıldır 15 metrekarelik atölyesinde çanta ve valizlerin tamiri için gelenlere hizmet veriyor.

        Ülger, Ankara'da yüzde 50 görme engelli olarak dünyaya geldi. İlkokul çağlarında aile bütçesine katkı sağlamak için ayakkabı boyacılığı yapan Ülger, arkadaşının yönlendirmesiyle çanta tamir atölyesine çırak olarak başladı.

        Aksaray'a 2001'de taşınan ve bir yıl sonra mesleğini açtığı iş yeriyle devam ettiren Ülger, 15 metrekarelik atölyesinde çanta, valiz, kemer ve cüzdan tamiri yapıyor.

        - "İş yerimi besmeleyle açarım"

        Dört çocuk babası Ülger, AA muhabirine, çıraklık sürecinin çok zorlu geçtiğini, engeli nedeniyle ilk başlarda makineye oturmadığını söyledi.

        Azmi sayesinde işi öğrendiğini, hiç vazgeçmediğini anlatan Ülger, şöyle konuştu:

        "Zorluklara rağmen ilk iş yerimi Ankara'da açtım. İşlerimiz çok iyi gidiyordu. İki hava yolu şirketiyle anlaşmalı çalışıyorduk. Onların valizlerinin tamirlerini yapıyorduk. 2001 ekonomik krizi sonrası iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Aksaray'dan, cep telefonu kılıf dikimi için çok güzel bir iş teklifi alınca buraya gelmeye karar verdim. O işin ardından burada atölye kurdum. Vatandaşlara hizmet etmeyi seviyorum. Her gün sabah 08.30'da iş yerimi besmeleyle açarım. 22 yıldır şimdiki iş yerimde vatandaşlara hizmet ediyorum. Çanta, valiz, kemer ve cüzdanların aklınıza gelebilecek tüm arızalarını giderebiliyorum."

        - Gurbetçilerin kente gelmesiyle yoğunluk artıyor

        Ülger, işlerinin iyi olduğunu belirterek, "Aksaray'ın gurbetçisi çok. Özellikle havalimanlarında malzemelerde kırılmalar çok oluyor. Bu nedenle yaz aylarında işlerimiz çok artıyor. Mayısta işlerimizin yoğunluğu başlıyor, eylül sonuna kadar devam ediyor." diye konuştu.

        İşini iyi yapmak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini aktaran Ülger, yaşının el verdiği sürece hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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