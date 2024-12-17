Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Küçük Bölcek Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kaza yerinde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.