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        Aksaray'da kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza yazıldı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:26
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        Aksaray'da kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza yazıldı
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pir Hasan Yaylası'ndaki bağ evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza kesildi.

        Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen İ.S, H.T. ve M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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