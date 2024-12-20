Aksaray'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler G.Ü. (33), S.Ü. (46) ve A.Ü'yü (25) saklandıkları ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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