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        Aksaray'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:23
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        Aksaray'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler G.Ü. (33), S.Ü. (46) ve A.Ü'yü (25) saklandıkları ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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