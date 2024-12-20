Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Pazar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması ile Jandarma Kavşağı'nda kamyonetin üzerindeki iş makinesinin devrilmesi de kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Aksaray-Ankara kara yolunda bir otomobilin, tıra arkadan çarpması ve kamyonetin bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi yer aldı.

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