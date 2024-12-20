Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
Aksaray'da meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Aksaray'da meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Aksaray-Ankara kara yolunda bir otomobilin, tıra arkadan çarpması ve kamyonetin bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi yer aldı.
Pazar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması ile Jandarma Kavşağı'nda kamyonetin üzerindeki iş makinesinin devrilmesi de kayıtlara geçti.
Çevre Şehircilik Kavşağı'nda motosikletle otomobilin çarpışması kameralarca kayıt altına alındı.
Sanayi Kavşağı'nda ise 3 aracın çarpıştığı kaza kameralarca kaydedildi.
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