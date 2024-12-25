Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

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