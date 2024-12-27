Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Aksaray'da düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye çalışanlara yönelik denetimlerini artırdı.

        Ekiplerin kent merkezinde 4 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 17 litre kaçak alkol, 9 bin 160 dolu makaron, 390 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 kilogram çay ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.B. (30), Ü.K. (51), B.K. (58) ve N.B'nin (71) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Öldürülesiye dövülen Azize, yol kenarında bulundu
        Öldürülesiye dövülen Azize, yol kenarında bulundu
        Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
        Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
        Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü