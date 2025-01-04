Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 2023 yılının mayıs ayı sonunda 98,5 milyar dolara kadar düştüğünü belirterek, "Geldiğimiz noktada 27 Aralık itibarıyla brüt rezervlerimiz 155,1 milyar dolara ulaşmış durumda." dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda, Türkiye'nin uzun bir süre tek haneli enflasyonu yakaladığını, o dönemlerde en yüksek büyümeleri, gelir dağılımında iyileşmeleri ve sosyal refahı sağladığını söyledi.

Bu politikaların sonucunda, yine aynı şeyi beklediklerini belirten Yılmaz, "Daha istikrarlı, sürdürülebilir yüksek büyümeler ve sosyal refahın kalıcı olarak arttığı bir ortam yönünde politikalarımızı sürdürüyoruz. Geçiş sürecinde her şeyden önemlisi cari açığımızı düşürdük, dövize olan ihtiyacımızı azalttık. Cari açığımız, 2023 sonunda 40,5 milyar dolar seviyesindeydi ve milli gelirimizin yüzde 3,6'sına tekabül ediyordu. Uyguladığımız politikalar sonucunda geldiğimiz noktada, 10 milyar doların altına gelmiş bir cari açık var ve milli gelirimizin yüzde 1'inin altında şu anda." diye konuştu.

Yılmaz, bunda, ihracat gelirlerinin büyük etkisi olduğunu, bir taraftan da bu yıl turizmdeki geliri 60 milyar dolarla kapatmayı beklediklerini dile getirdi. - "İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış turizm gelirinin 58,8 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, "Bütün bunların etkisiyle cari dengemiz çok daha iyileşmiş durumda. Bunun anlamı ne? Dış finansmana, dış tasarrufa daha az ihtiyaç duyan bir kalkınma süreci. İhracatımız dün Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklandı. 2024 mal ihracatı, yıl sonu itibariyle 262 milyar dolara ulaştı ve Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamını geçen yıl sonu itibarıyla elde etmiş olduk. İthalatımızda bir miktar azalma oldu. Bu da mal dengemizi, ticaret dengemizi iyileştirdi." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, iş gücü piyasası ve istihdamın çok önemli olduğunu, istihdamın da artmaya devam ettiğini söyledi. İşsizlik ve istihdam rakamlarına da değinen Yılmaz, "2024 ekim ayında işsizlik oranımız yüzde 8.8. 2024 ekimden 2023 ekimine bakarsanız 1 milyon 31 bin kişi artarak, 32 milyon 970 bin kişiye ulaştı. Bu da tarihi bir zirve. Çok sevindirici. Çünkü istihdamın artması hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda çok kıymetli. Gençlerin istihdamı, kadınların istihdamı başta olmak üzere istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Mali piyasalarda oldukça önemli iyileşmeler sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Merkez Bankası'nın rezervleri 2023'ün yılının mayıs ayı sonunda 98,5 milyar dolara kadar düşmüştü. Geldiğimiz noktada 27 Aralık itibarıyla brüt rezervlerimiz 155,1 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da çok sevindirici. Ülkemizin hakikaten bu anlamda çok daha güçlü bir yapıya, riskleri azaltmış bir yere geldiğini gösteriyor. Nitekim bu risk primimize de yansımış durumda. Ülke risk primimiz, 2023 ortalarında 700'lere kadar çıkmıştı. Geldiğimiz noktada 260-250 civarlarında seyreden bir CDS risk primimiz var. Bu niye önemli? Bir taraftan cari açığı düşürerek döviz ihtiyacımızı azalttık, bir taraftan da risklerimizi azaltarak, rezervlerimizi arttırarak risk primini düşürmüş olduk. Dolayısıyla daha az dövize ihtiyacımız var. Döviz borçlanmalarında, kamunun da özel sektörün de, döviz borçlanmalarında maliyetler de düşmüş durumda. Döviz bazında faiz oranları düşmüş durumda. Çünkü risk primlerinin düşmesi, faizlerin de düşmesini getiriyor. Bunun da ülkemize çok ciddi bir finansal katkıda bulunduğunu ifade etmek isterim."

- "Bütçemizin çok daha elverişli bir noktaya gelmesini bekliyoruz" Yılmaz, Kur Korumalı Mevduattan (KKM) aşamalı şekilde çıkacaklarına işaret ederek, finansal piyasaları sarsmadan, sağlıklı şekilde bunu gerçekleştirdiklerini ve tartışmalı bir konu olmaktan çıkaracaklarını dile getirdi. Deprem yükünün bütçeye etkisinin 2025'te giderek azalacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu da bizim için çok kıymetli bir mali alan oluşturacak. Gerek sosyal refah açısından, gerek reel sektörle ilgili çalışmalar açısından, bütçemizin çok daha elverişli bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Bütün bunları yaparken reel sektörümüzün, üreticilerin taleplerini, beklentilerini her fırsatta değerlendiriyoruz, dikkate alıyoruz ve programımızın ana çerçevesini korumak kaydıyla da her türlü talebe cevap verme konusunda gayret içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın da hep altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bunu yaptığınız zaman kalıcı bir şekilde zaten refah artışını da sağlamış oluyorsunuz. Bu çerçevede özellikle ihracatçılarımıza önemli imkanlar sunduk. Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinde hem ciddi bir artış yaptık hem de faiz oranlarını oldukça avantajlı tutmaya gayret ettik. Son dönemde yine alınan kararlarla yüzde 30'un altına çekmiş durumdayız buradaki yükü. Bu yöndeki politikalarımızı devam ettiriyoruz."