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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde gazetecilerle buluştu

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği kapsamında kentteki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:12
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde gazetecilerle buluştu
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği kapsamında kentteki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

        Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte Kumbuzoğlu, kentteki gazetecilerin gününü kutladı.

        Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Tüm gücümüzle tren konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kente gelen misafirlere ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde en önemli konumuz tren. İnşallah en kısa zamanda ihalesi yapılacak. Bu konuda gerekli sözleri aldık. Bu artık tek bizim sorunumuz değil. Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin de büyük sorunu haline geldi. Bu konuyu artık kentin sorunlarından çıkartmak istiyoruz. Turizm konusunda gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Yürüyen projeler bitme aşamasına geldi. Sağlık konusunda da 300 yataklı ikinci bir hastanemizin ihalesi yakında yapılacak. Ağız ve diş sağlığı merkezimiz yakında yeni yerine taşınacak. Eğitim konusunda da gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha yeşil bir Aksaray için seferberlik ilan ettik."

        Program, soru ve cevabın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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