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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:36
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 bin 521 sentetik ecza hap, 580 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar ve eroin ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 20 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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