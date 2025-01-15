Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 2 bin 521 sentetik ecza hap, 580 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar ve eroin ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 20 bin lira ele geçirildi.

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