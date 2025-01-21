Aksaray'da evde çıkan yangında 1 çocuk öldü
Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi Argun'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde 3 yaşındaki E.A'nın cansız bedenini buldu.
Yangında dumandan etkilenen Meryem Argun (59) ve 3 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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