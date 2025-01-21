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        Aksaray'da evde çıkan yangında 1 çocuk öldü

        Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:58
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        Aksaray'da evde çıkan yangında 1 çocuk öldü
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        Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi Argun'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde 3 yaşındaki E.A'nın cansız bedenini buldu.

        Yangında dumandan etkilenen Meryem Argun (59) ve 3 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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