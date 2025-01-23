Aksaray'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Taşkesik Yaylası'ndaki Naim Meral'e (64) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.
Dumandan etkilenen Meral, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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