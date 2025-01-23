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        Aksaray'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:26
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        Aksaray'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Taşkesik Yaylası'ndaki Naim Meral'e (64) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

        Dumandan etkilenen Meral, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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