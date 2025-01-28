Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da yöresel şivesiyle maç anlatan spiker, dinleyenlerden beğeni topluyor

        Aksaray'da köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası maçlarını anlatan spiker Muhammed Turan, kendine has üslubuyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da yöresel şivesiyle maç anlatan spiker, dinleyenlerden beğeni topluyor
        ABONE OL

        Aksaray'da köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası maçlarını anlatan spiker Muhammed Turan, kendine has üslubuyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor.

        Turan, Eskil Belediyesince organize edilen 21 köy ve yayla takımlarının katıldığı futbol turnuvasını sosyal medyadan canlı anlatıyor.

        Yöresel şivesiyle dinleyenleri gülümseten Turan, AA muhabirine, doğaçlama maç sunarken sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyledi.

        Maç sunumlarının çok sayıda izlenme sayısına ulaştığını belirten Turan, şöyle konuştu:

        "Eskil Belediyesi'nde çalışıyorum. Belediyemizin düzenlemiş olduğu köyler arası futbol turnuvasında spikerlik yapıyorum. Kendi doğal halimle kendimi kasmadan maçları sunuyorum. Aslında ben futbolu çok bilmiyorum, fazla anlamam. Taç atışı ve korneri biliyorum, geriye kalanı bilmiyorum. Maçlara gelemeyen vatandaşlarımızın izlemesi için anlatıyorum. Yayın yaparken çekilen videolarımın bu kadar çok izleneceğini düşünmemiştim. Şimdi de elimizden geldiği kadarıyla halkın yüzünü güldürmek için gayret ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Sokakta kâbus! Abla ve kardeşe silahlı saldırı!
        Sokakta kâbus! Abla ve kardeşe silahlı saldırı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi

        Benzer Haberler

        Komşusu imamı dövüp, telle boğmaya kalkıştı
        Komşusu imamı dövüp, telle boğmaya kalkıştı
        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı
        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı
        Mumyalarıyla ünlü Aksaray Müzesi, geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırl...
        Mumyalarıyla ünlü Aksaray Müzesi, geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırl...
        Aksaray'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Aksaray'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa...
        Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa...