Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bolat'tan "enerji" açıklaması

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Bolat, enerji kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.

Bolat, AA muhabirine, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Bunun değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Bu kaynakları etkin kullanarak enerji açığını kapatmak ve cari açığı azaltmak mümkün.Bu dönüşüm sadece enerji üretimiyle değil, tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmekle mümkün olacak. Sürdürülebilirlik daha fazla üretmekten değil, bilinçli tüketim ve tasarruftan geçiyor. Çözüm, minimalist bir yaşam tarzının benimsenmesi, doğa dostu tüketimin teşvik edilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasıyla mümkün. Bunun yanı sıra, toplu taşıma ve bisiklet kullanımının artırılması, bilinçli şehirleşmenin önceliklendirilmesi, plastik kullanımının azaltılması, yerel ve organik ürünlerin tercih edilmesi, kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin kullanılması, gereksiz tüketimin önlenmesi ve gıda ile enerji israfının azaltılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, okullarda bilinçli tüketim ve tasarruf konularına yönelik derslerin artırılması, kamu spotları hazırlanması, çevre temizliği etkinlikleri düzenlenmesi, enerji tasarrufu sağlayan yöntemlerin uygulanması, günlük su ve ısıtma kullanımının optimize edilmesi ve atık yönetimi atölyelerinin kurulması gerekmektedir."

Bolat, bu süreçte, yasal düzenlemeler, teşvikler ve denetim mekanizmalarının da sürdürülebilir tüketimi desteklemesi gerektiğini kaydetti.