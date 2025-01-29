Aksaray'da komşusunu bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı
Aksaray'da komşusunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, salıverildi.
Aksaray'da komşusunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, salıverildi.
Şehit Ali Yıldırım Sokak'ta dün, komşusu Muhammet C'yi (37) bıçakla yaraladığı öne sürülen M.A. (38) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
M.A'nın ifadesinde kendisini savunduğunu belirterek, Muhammet C. ile daha önce de kavga ettiklerini kaydetti.
Öte yandan, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Muhammet C. taburcu edildi.
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