Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adreste yapılan aramada, 6 tabanca ve 76 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Ş.U'nun kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

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