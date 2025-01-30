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        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:20
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        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Ş.U'nun kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 6 tabanca ve 76 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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