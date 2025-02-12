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        Aksaray'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Aksaray'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:03
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        Aksaray'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Aksaray'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Hamidiye Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Ahmet Ağırdıcı'dan (63) bir süre haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

        Ağırdıcı, gelen itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

        Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ağırdıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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