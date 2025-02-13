Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, dağlık alanda kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan 2 el dedektörü, 2 kürek, merdiven, kazma, çekiç gibi malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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