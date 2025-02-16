Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:Burhan İlhan, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Janset Cemre Erkul)
Sarıyer Belediyespor: Buse Çilkız, Strunjack, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz,(Berre İnce, Arzum Tezcan, Luna, Fatmanur Yılmaz, Selen Naz Selçuk, Eylül Durgun, Kübra Evsen)
Setler: 20-25, 25-18, 25-17, 25-19
Süre: 101 dakika
AKSARAY
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